Эксперты рассказали о предназначении кнопки «OFF» в автомобиле





«OFF» говорит о включении, но на самом деле она отключает звуковое оповещение, которое срабатывает при активации сигнализации. Если механическим путем вызвать сирену и нажать кнопку, ничего не произойдет, так как устройство работает только при проникновении в салон машины.«OFF» - полезная функция. Если водителю нужно ненадолго выйти из машины и оставить внутри животное, можно нажать на данную кнопку. Двери заблокируются, но сигнализация не сработает на движение питомца. Когда в авто стоит датчик крена, владельцы часто жалуются на его активацию при погрузке на эвакуатор или паром. Для решения проблемы достаточно отключить систему охраны, выполнив ряд действий – заглушить мотор, открыть водительскую дверь, нажать кнопку.