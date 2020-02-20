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Эксперты рассказали о предназначении кнопки «OFF» в автомобиле

Эксперты рассказали об истинном предназначении кнопки «OFF» в автомобиле. Обычно она находится на центральной стойке салона рядом с иконкой машины.
Эксперты рассказали о предназначении кнопки «OFF» в автомобиле

«OFF» говорит о включении, но на самом деле она отключает звуковое оповещение, которое срабатывает при активации сигнализации. Если механическим путем вызвать сирену и нажать кнопку, ничего не произойдет, так как устройство работает только при проникновении в салон машины.

«OFF» - полезная функция. Если водителю нужно ненадолго выйти из машины и оставить внутри животное, можно нажать на данную кнопку. Двери заблокируются, но сигнализация не сработает на движение питомца. Когда в авто стоит датчик крена, владельцы часто жалуются на его активацию при погрузке на эвакуатор или паром. Для решения проблемы достаточно отключить систему охраны, выполнив ряд действий – заглушить мотор, открыть водительскую дверь, нажать кнопку.

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Авто / Важно
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 04:00

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