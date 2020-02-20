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Ученые сообщили, что время суток влияет на деятельность мозга

Ученые инженерного факультета Национального университета Сингапура провели исследования и выяснили, что время суток влияет на деятельность мозга. Специалисты отметили, что в течение дня функции центрального отдела нервной системы снижались.
Ученые сообщили, что время суток влияет на деятельность мозга

Ученые проанализировали данные МРТ приблизительно 900 людей, которые были получены с 8:00 до 22:00 в разные дни. В результате исследование показало, что сигнал мозга колеблется сильнее, когда пациент хочет спать, и колеблется меньше, когда испытуемый бодрствует. Изначально специалисты предположили, что глобальные флуктуации сигнала центрального отдела нервной системы будут самыми низкими утром, в середине дня они начнут увеличиваться и к вечеру уменьшаются.

Но, как выяснялось, ученые наблюдали кумулятивное снижение глобальных колебаний сигнала в течение всего дня. Время суток было связано со снижением функциональной связности в состоянии покоя. Стало ясно, что деятельность мозга может зависеть от сна или употребления энергетических напитков. Также стало понятно, почему многие люди предпочитают пить кофе сразу после сна.

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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 00:00

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