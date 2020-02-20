Ученые сообщили, что время суток влияет на деятельность мозга
Ученые инженерного факультета Национального университета Сингапура провели исследования и выяснили, что время суток влияет на деятельность мозга. Специалисты отметили, что в течение дня функции центрального отдела нервной системы снижались.
Ученые проанализировали данные МРТ приблизительно 900 людей, которые были получены с 8:00 до 22:00 в разные дни. В результате исследование показало, что сигнал мозга колеблется сильнее, когда пациент хочет спать, и колеблется меньше, когда испытуемый бодрствует. Изначально специалисты предположили, что глобальные флуктуации сигнала центрального отдела нервной системы будут самыми низкими утром, в середине дня они начнут увеличиваться и к вечеру уменьшаются.
Но, как выяснялось, ученые наблюдали кумулятивное снижение глобальных колебаний сигнала в течение всего дня. Время суток было связано со снижением функциональной связности в состоянии покоя. Стало ясно, что деятельность мозга может зависеть от сна или употребления энергетических напитков. Также стало понятно, почему многие люди предпочитают пить кофе сразу после сна.
Ученые проанализировали данные МРТ приблизительно 900 людей, которые были получены с 8:00 до 22:00 в разные дни. В результате исследование показало, что сигнал мозга колеблется сильнее, когда пациент хочет спать, и колеблется меньше, когда испытуемый бодрствует. Изначально специалисты предположили, что глобальные флуктуации сигнала центрального отдела нервной системы будут самыми низкими утром, в середине дня они начнут увеличиваться и к вечеру уменьшаются.
Но, как выяснялось, ученые наблюдали кумулятивное снижение глобальных колебаний сигнала в течение всего дня. Время суток было связано со снижением функциональной связности в состоянии покоя. Стало ясно, что деятельность мозга может зависеть от сна или употребления энергетических напитков. Также стало понятно, почему многие люди предпочитают пить кофе сразу после сна.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 00:00