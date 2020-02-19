Google Pixel 5 показали на новых рендерах
Google Pixel 5, ожидаемый поклонниками бренда, показали на новых, более качественных и детальных рендерах, раскрывающих некоторые особенности смартфона. Дебют девайса запланирован на осень.
Судя по изображению, Pixel 5 получит необычный блок камеры в форме большого треугольника, расположенного в центре корпуса. Внутри находятся три датчика с неизвестным разрешением матрицы.
В коде бета-версии есть доказательства того, что корпорация Google намерена придерживаться последовательности в работе и сохранить смартфону название Pixel 5. Модель будет работать на базе Snapdragon 865. Процессор уже устаревает, поэтому к лету Qualcomm собирается представить новую версию. В качестве операционной системы разработчики используют Android 11.
Google планирует в этом году представить три новинки. Первым в продажу поступит Pixel 4a. Его презентация состоится весной. Pixel 5 и 5 XL пользователи смогут купить осенью.
Судя по изображению, Pixel 5 получит необычный блок камеры в форме большого треугольника, расположенного в центре корпуса. Внутри находятся три датчика с неизвестным разрешением матрицы.
В коде бета-версии есть доказательства того, что корпорация Google намерена придерживаться последовательности в работе и сохранить смартфону название Pixel 5. Модель будет работать на базе Snapdragon 865. Процессор уже устаревает, поэтому к лету Qualcomm собирается представить новую версию. В качестве операционной системы разработчики используют Android 11.
Google планирует в этом году представить три новинки. Первым в продажу поступит Pixel 4a. Его презентация состоится весной. Pixel 5 и 5 XL пользователи смогут купить осенью.
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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 15:06