Mail.ru Group: Сайты знакомств одинаково популярны среди молодежи и пользователей старше 55 лет





Согласно статистическим данным, сайты знакомств чаще всего посещают мужчины и женщины от 25 до 44 лет. В то же время на сервисе «Twoo» больше чем половина зарегистрированных аккаунтов принадлежит людям старше 60 лет. Платформы по типу «Tinder» и «Badoo» пользуются высокой популярностью среди молодежи до 25 лет.Кроме того, экспертам социального исследования удалось выяснить, что российские пользователи сайтов предпочитают увеличить свои шансы в знакомствах с противоположным полом и регистрируют свой профиль одновременно на нескольких онлайн-сервисах. Также они отметили высокий процент посещаемости платформ представителями мужского пола, который составляет 61% от общего количества аккаунтов.Хотя сайты знакомств очень популярны среди всех возрастных категорий населения России, специалисты предостерегают пользователей от мошенничества в Сети.