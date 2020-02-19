АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.09 USD 63.77
Курс валют на 19.02.2020

Mail.ru Group: Сайты знакомств одинаково популярны среди молодежи и пользователей старше 55 лет

Российская технологическая компания «Mail.ru Group» провела социальное исследование посещаемости сайтов знакомств среди пользователей Сети. Как выяснилось, все возрастные категории в равной мере активно пользуются разными платформами для общения с противоположным полом.
Mail.ru Group: Сайты знакомств одинаково популярны среди молодежи и пользователей старше 55 лет

Согласно статистическим данным, сайты знакомств чаще всего посещают мужчины и женщины от 25 до 44 лет. В то же время на сервисе «Twoo» больше чем половина зарегистрированных аккаунтов принадлежит людям старше 60 лет. Платформы по типу «Tinder» и «Badoo» пользуются высокой популярностью среди молодежи до 25 лет.

Кроме того, экспертам социального исследования удалось выяснить, что российские пользователи сайтов предпочитают увеличить свои шансы в знакомствах с противоположным полом и регистрируют свой профиль одновременно на нескольких онлайн-сервисах. Также они отметили высокий процент посещаемости платформ представителями мужского пола, который составляет 61% от общего количества аккаунтов.

Хотя сайты знакомств очень популярны среди всех возрастных категорий населения России, специалисты предостерегают пользователей от мошенничества в Сети.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google Pixel 5 показали на новых…
Ведущая Ксения Бородина заявила, что у Алены Савкиной все отношения под…
Разработчики Biomutant опровергли слухи об отмене…
Олег Митяев сообщил, почему дважды уходил из…
Диетолог: Тяга к определенным продуктам питания может свидетельствовать о проблемах со…
Александр Олешко рассказал о предложении журналистов разоблачить…
Медики назвали ранние признаки рака поджелудочной…
Илью Яббарова и Анастасию Голд пристыдили за неуместные улыбки в…
Ученые предупреждают об угрозе обрушения вулкана Тунгурауа в Южной…
Поклонники обсуждают уставшее лицо и седину актрисы Елены…
Египетские врачи рассказали о пользе ежедневного употребления…
Юморист Ефим Шифрин назвал современных комиков…
Mail.ru Group: Сайты знакомств одинаково популярны среди молодежи и пользователей старше 55…
Билли Айлиш сообщила, что прекратила читать комментарии в личном блоге…
Названы 5 основных признаков дефицита в организме…
Андрей Разин о решении Павла Прилучного похудеть до 39 кг ради новой роли: "Остановись! Это очень опасная для здоровья…
Ксения Собчак подвинула нижегородского кота с «Первого…
"Умная" колонка от "Яндекс" поможет ребенку развивать…
Пользователи Сети активно обсуждают видеозапись похудевшей Ляйсан…
В России ипотека оказалась выгоднее накоплений на…
Бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова пострадала от рук своего…
Советская гаубица Д-30 привела в восторг американского…
"Спасибо за шедевры": Иосиф Пригожин и Валерия поздравили Юрия Антонова с…
В Китае прокомментировали запрет на въезд в…
Ракишев: Технологии из России по-прежнему…
Бывшая девушка разбила нос любовнику Ольги Бузовой Давиду…
Минобороны РФ подпишет контракт на поставку Су-34 с расширенными…
Супруга Стаса Пьехи о разводе: «У нас нет времени на бюрократические…
Просмотреть все новости