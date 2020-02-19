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Ученые предупреждают об угрозе обрушения вулкана Тунгурауа в Южной Америке

Тунгурауа является одним из самых опасных действующих вулканов в Эквадорских Андах, который несет опасность для близлежащих населенных пунктов. Ученые предупреждают об угрозе обрушения геологического образования в Южной Америке.

Активизация магматических процессов в Тунгурауа началась более 20 лет тому назад и поспособствовала не только разрушительным извержениям, но и дестабилизации почвы западного склона вулкана. Известно, что название берет свое начало с древнего языка инков и переводится как "Огненная глотка", что вполне соответствует "бурному" нраву геологического образования. Вулканологи опасаются, что в скором времени может произойти полное или частичное обрушение Тунгурауа.

По сообщениям ученых, подобная катастрофа произошла 3000 лет назад, когда из-за разрушения вулкана началось массивное смещение горных пород. Из-за этого в Эквадорских Андах проявился своеобразный "апокалипсис", чья площадь поражения составила около 77 км от вулкана. Иностранный эксперт Джеймс Хики сообщил, что западный склон Тунгурауа поднялся на 3,5 см за 3 последние недели. Это говорит о дисбалансе объемов лавы, а также - надвигающейся катастрофе.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:36

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