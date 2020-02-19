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Андрей Разин о решении Павла Прилучного похудеть до 39 кг ради новой роли: "Остановись! Это очень опасная для здоровья вещь"

Андрей Разин решил высказаться о решении актера Павла Прилучного похудеть до 39 кг ради новой роли. Знаменитый продюсер обратился к артисту, чтобы объяснить ему, что такая потеря веса очень опасная для здоровья вещь.

Недавно Павел Прилучный заявил, что ради новой роли он похудеет до 39 кг, при том, что его рост составляет 180 см. Известный актер сообщил, что очень медленно сбрасывает вес, но своей цели он все равно достигнет. Сегодня Андрей Разин через социальную сеть Instagram обратился к артисту. Он написал, что какая бы ни была роль, но решение похудеть до 39 кг — это очень опасная для здоровья вещь. Продюсер сам похудел на 44 кг, но врачи попросили его это прекратить. Андрей Разин завил, что искусство не стоит таких жертв.

Знаменитость призывает Павла Прилучного подумать о своей семье и особенно о детях. В конце своей публикации Андрей Разин написал: "Не приведи Господь, чтобы ты потерял здоровье и вот это твоё похудение привело к каким-то неблагоприятным последствиям. Как твой поклонник, очень переживаю за тебя. Остановись! Лучше откажись от этой роли".

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:47

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