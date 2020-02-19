Алсу призналась в покупке голосов для победы дочери Микеллы в шоу «Голос»

«Микелла всегда мечтала участвовать в «Голосе». Я опубликовала ее видео в Instagram. Ролик установил рекорд по числу лайков. Вскоре продюсеры шоу позвонили моему директору и передали приглашение на проект. Я хотела выпустить дочь под другим именем, но организаторы были против», - рассказала Алсу.

Алсу рассказала, что система голосования не совершенна. Руководство Первого канала знает о ее недочетах. Сама певица считает несправедливой ситуацию, когда один человек голосует 20 раз за понравившегося конкурсанта.После скандала с накруткой голосов в пользу Микеллы Алсу подняла официальную статистику и выяснила, что 28-процентный разрыв между финалистами не является в истории «Голоса» рекордным. Несмотря на это, только победа Абрамовой вызвала у народа сомнения.В финале Микелла набрала 145 тыс. голосов. 38 тыс. признаны накрученными. Певица действительно агитировала за дочь на своей странице в Сети, на которую подписаны более 2 млн человек, но сейчас сожалеет о своем поступке. Правила позволяют покупать голоса, поэтому знаменитость отправила 40 смс. Аналогичные действия предприняли ее друзья.