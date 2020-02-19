АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.09 USD 63.77
Курс валют на 19.02.2020

Советская гаубица Д-30 привела в восторг американского эксперта

Автор оружейного видеоблога Forgotten Weapons Ян Макколлум рассказал о "простой до абсурда" и впечатляющей по своей мощи гаубице Д-30. Советская артиллерийская установка привела в восторг американского эксперта благодаря противотанковым свойствам.

Американский оружейный эксперт My WebpageЯн Макколлум испытал советскую гаубицу Д-30 в пустыне недалеко от Лас-Вегаса. Блогер отметил необычную конструкцию артиллерийского орудия, которая давала ему определенное преимущество: речь идет о лафете с тремя станинами, две из которых раскладываются на 120 градусов. В положении с поднятыми колесами это позволяет оружию быстро менять направление огня. Удивительным также оказалась способность бить прямой наводкой, что является эффективным против бронированной техники.

Высокая скорость стрельбы в Д-30 достигается благодаря полуавтоматическому затвору, что вызвало восхищение у эксперта. Более того, советский осколочно-фугасная 122-миллиметровая боеголовка превзошла по боевым качествам американский 120-миллиметровый аналог. Популярность гаубицы связана с тем, что она вполне проста в применении и ведении подавляющего огня, несмотря на трудоемкий процесс развертывания.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Спасибо за шедевры": Иосиф Пригожин и Валерия поздравили Юрия Антонова с…
В Китае прокомментировали запрет на въезд в…
Ракишев: Технологии из России по-прежнему…
Бывшая девушка разбила нос любовнику Ольги Бузовой Давиду…
Минобороны РФ подпишет контракт на поставку Су-34 с расширенными…
Супруга Стаса Пьехи о разводе: «У нас нет времени на бюрократические…
Крейсер «Москва» пробудет на службе Черноморского флота до 2030…
"Люблю тебя": Наташа Королева поздравила сына Архипа Глушко с…
Экономист прокомментировал отказ властей возобновить индексацию выплат…
Юрий Антонов заявил, что ни с кем не хотел бы петь дуэтом на концерте в честь…
В Москве неизвестные украли из банкомата 4,5 млн…
Дмитрий Иванов рассказал о наркозависимости Лолиты…
Власти России отказались от введения налога на попутный нефтяной…
"Пусть всегда рядом будет душевный покой": Марина Юдашкина поздравила Юрия Антонова с днем…
Нейробиолог Владимир Дорохов: Дефицит сна сокращает продолжительность…
В Сети появились снимки развратного поведения звезды «Дом-2» Татьяны Африкантовой в московском…
Emperion Nebulus станет первым смартфоном с Windows 10 и поддержкой…
Свадьба Тодоренко и Топалова признана лучшей в номинации…
АвтоВАЗ назвал потенциальных покупателей LADA за 1 млн…
Анна Семенович: "Не нужно сравнивать себя с другими людьми и примерять чужую судьбу на…
«Прет, как танк, везде»: футболист Артем Дзюба высказался об Ольге…
«Даже если это было до меня или после»: Айза Анохина поделилась размышлениями о…
Лоза против Соседова: «Алла Пугачева может делать все, что…
Из фильмов для взрослых в реалити-шоу: Как Елена Беркова попала в…
Кристина Асмус ответила хейтерам своим обнаженным телом в…
Эксперты назвали крадущие личные данные…
Андрей Разин об отказе Димаша Кудайбергена от участия в "Евровидении 2020" : "Совершенно согласен с мнением самого популярного певца…
Звезда «Дом-2» Яна Шевцова требует от Юли Романовой вернуть…
Просмотреть все новости