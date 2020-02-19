Советская гаубица Д-30 привела в восторг американского эксперта
Автор оружейного видеоблога Forgotten Weapons Ян Макколлум рассказал о "простой до абсурда" и впечатляющей по своей мощи гаубице Д-30. Советская артиллерийская установка привела в восторг американского эксперта благодаря противотанковым свойствам.
Американский оружейный эксперт My WebpageЯн Макколлум испытал советскую гаубицу Д-30 в пустыне недалеко от Лас-Вегаса. Блогер отметил необычную конструкцию артиллерийского орудия, которая давала ему определенное преимущество: речь идет о лафете с тремя станинами, две из которых раскладываются на 120 градусов. В положении с поднятыми колесами это позволяет оружию быстро менять направление огня. Удивительным также оказалась способность бить прямой наводкой, что является эффективным против бронированной техники.
Высокая скорость стрельбы в Д-30 достигается благодаря полуавтоматическому затвору, что вызвало восхищение у эксперта. Более того, советский осколочно-фугасная 122-миллиметровая боеголовка превзошла по боевым качествам американский 120-миллиметровый аналог. Популярность гаубицы связана с тем, что она вполне проста в применении и ведении подавляющего огня, несмотря на трудоемкий процесс развертывания.
Американский оружейный эксперт My WebpageЯн Макколлум испытал советскую гаубицу Д-30 в пустыне недалеко от Лас-Вегаса. Блогер отметил необычную конструкцию артиллерийского орудия, которая давала ему определенное преимущество: речь идет о лафете с тремя станинами, две из которых раскладываются на 120 градусов. В положении с поднятыми колесами это позволяет оружию быстро менять направление огня. Удивительным также оказалась способность бить прямой наводкой, что является эффективным против бронированной техники.
Высокая скорость стрельбы в Д-30 достигается благодаря полуавтоматическому затвору, что вызвало восхищение у эксперта. Более того, советский осколочно-фугасная 122-миллиметровая боеголовка превзошла по боевым качествам американский 120-миллиметровый аналог. Популярность гаубицы связана с тем, что она вполне проста в применении и ведении подавляющего огня, несмотря на трудоемкий процесс развертывания.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:21