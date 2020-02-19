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Дочь Валерии Анна Шульгина назвала свое настоящее имя

Дочь российской певицы Валерии Анна Шульгина сообщила, что ее настоящее имя – Шена. 26-летняя певица опубликовала пост-знакомство в личном блоге Instagram, в котором поделилась фактами о себе.

Российская исполнительница и автор песен выпустила первый хит в 2014 году в рамках сотрудничества с Иосифом Пригожиным. Однако настоящая популярность певицы настала в 2017 году, когда дочь музыкальных деятелей ворвалась в шоу-бизнес с новым образом и псевдонимом «SHENA». Кроме песен, Шена Шульгина снялась в 7 кинокартинах, а также работала телеведущей на канале «Россия-1».

О настоящем имени Шены Шульгиной поклонники узнали недавно из поста в личном блоге певицы. Несмотря на удивление, многие пользователи Сети с юмором отнеслись к неожиданному заявлению и оставили в комментариях под записью подобные списки фактов, в котором обязательно указывали свое имя «по паспорту».

Дочь поп-исполнительницы Валерии также сообщила, что предпочитает «музыку с характером», «имеет панические атаки» и временами живет в «вымышленном мире».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:19

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