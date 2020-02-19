Поклонники обсуждают уставшее лицо и седину актрисы Елены Сафоновой

«Меня с детства воспитывали так, чтобы я ценила жизнь, уважала людей и любила животных, не обижала и защищала тех, кто младший, слабый и беззащитный, помогала, не оставалась равнодушной, а также имела собственное мнение. Сегодня мне 63, моя внешность изменилась, но внутри я осталась той же гражданкой СССР. Сейчас животных просто убивают, и это поставлено на поток, просто некая фабрика смерти. Закон, к которому так долго стремились зоозащитники, власти свели к нулю, заявив: «На усмотрение субъектов федерации». Вот и получается следующая картина: деньги есть – закон нужно исполнять, денег нет – можно не исполнять», – выразила свою позицию Елена Сафонова.



