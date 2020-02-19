Поклонники обсуждают уставшее лицо и седину актрисы Елены Сафоновой
Актриса кино и театра Елена Сафонова, которой этим летом исполнится 64 года, за время своей карьеры создала в отечественном кино множество ярких женских образов, за которые ее полюбили миллионы поклонников. Пик популярности звезды пришёлся на 1980-е и 1990-е годы, но сегодня на экранах заслуженная артистка РФ появляется редко и почти не посещает светские мероприятия, поэтому новые снимки знаменитости, облетевшие интернет, разочаровали почитателей её таланта, ведь на них Елена Сафонова выглядит уставшей и постаревшей.
Елена Сафонова и её коллега Алексей Серебряков посетили пресс-конференцию, темой которой являлась защита животных. Актриса в своей речи посвятила данному вопросу несколько часов, раскрывая проблемы, характерные для российского общества. Поклонники артистки обратили внимание на то, как она выглядит. Для выхода в свет звезда советской кинодрамы «Зимняя вишня» надела чёрный наряд свободного кроя, собрав волосы в хвост и почти не нанеся на лицо косметики: знаменитость лишь окрасила ресницы тушью. Фанаты актрисы огорчились из-за того, что их кумир даже не попыталась скрыть морщины и седину, прибавившие ей возраста.
Елена Сафонова, судя по всему, не относится к тем представительницам шоу-бизнеса, которые неистово пытаются омолодиться и спрятать от общественности любые проявления возраста. Намного больше актриса обеспокоена социальными проблемами. В рамках конференции артистка раскритиковала российское законодательство и написала Владимиру Путину открытое письмо, призвав госглаву внести в Уголовный кодекс поправки, регулирующие правила осознанного обращения с животными.
Елена Сафонова и её коллега Алексей Серебряков посетили пресс-конференцию, темой которой являлась защита животных. Актриса в своей речи посвятила данному вопросу несколько часов, раскрывая проблемы, характерные для российского общества. Поклонники артистки обратили внимание на то, как она выглядит. Для выхода в свет звезда советской кинодрамы «Зимняя вишня» надела чёрный наряд свободного кроя, собрав волосы в хвост и почти не нанеся на лицо косметики: знаменитость лишь окрасила ресницы тушью. Фанаты актрисы огорчились из-за того, что их кумир даже не попыталась скрыть морщины и седину, прибавившие ей возраста.
Елена Сафонова, судя по всему, не относится к тем представительницам шоу-бизнеса, которые неистово пытаются омолодиться и спрятать от общественности любые проявления возраста. Намного больше актриса обеспокоена социальными проблемами. В рамках конференции артистка раскритиковала российское законодательство и написала Владимиру Путину открытое письмо, призвав госглаву внести в Уголовный кодекс поправки, регулирующие правила осознанного обращения с животными.
«Меня с детства воспитывали так, чтобы я ценила жизнь, уважала людей и любила животных, не обижала и защищала тех, кто младший, слабый и беззащитный, помогала, не оставалась равнодушной, а также имела собственное мнение. Сегодня мне 63, моя внешность изменилась, но внутри я осталась той же гражданкой СССР. Сейчас животных просто убивают, и это поставлено на поток, просто некая фабрика смерти. Закон, к которому так долго стремились зоозащитники, власти свели к нулю, заявив: «На усмотрение субъектов федерации». Вот и получается следующая картина: деньги есть – закон нужно исполнять, денег нет – можно не исполнять», – выразила свою позицию Елена Сафонова.