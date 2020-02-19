Олег Митяев сообщил, почему дважды уходил из семьи





Народный бард Олег Митяев недавно разоткровенничался о своей личной жизни и признался, что никогда не мечтал стать знаменитым певцом. Завоевать славу национального уровня ему удалось благодаря песне "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались", которую он исполнил во время Ильменского музыкального фестиваля в 1970-х годах. На то время исполнитель объездил весь СССР с концертами и встречами, которые позволили ему встретить свою первую любовь, с которой он в скором времени закончил отношения.Не успев оправиться после разрыва, музыкант нашел другую спутницу жизни - учительницу Марину, с которой у него завязался бурный роман. Стабильной семьи и в этот раз не удалось создать ветреному Митяеву, который потерял чувства ко второй жене. Подобные решения он объяснил фразой: "Когда дело касается любви, бессмысленно что-то планировать". Теперь Олег Митяев счастлив в третьем браке с известной актрисой Мариной Есипенко, которая всячески поддерживает супруга в карьере, гастролях и семейных делах.