Ракишев: Технологии из России по-прежнему интересны

Почему Кенес Хамитович Ракишев выбрал Net Element и какое решение принял Игорь Крутой?

Новые перспективы магната из Казахстана

Краткая биография миллионера Ракишева К.Х.





Журналисты издания о высоких технологиях «CNews» заинтересовались причиной, по которой Ракишев вложил капитал в «Net Element» и затем занялся продажей своей доли. В распоряжении данного предприятия 2 платежные системы: «Payment Online» (РФ) и «Tot payments» (США). А также «OOO Диджитал Провайдер» – компания, функционирующая в России.: несмотря на все риски капиталовложения в стартапы, он выбирает для инвестирования высокие технологии. Успешный предприниматель решился вкладывать капитал именно в «Net Element», поскольку увидел в данной компаний особый потенциал. Он был готов помогать предприятию развиваться, расширяя планы. Казахский инвестор признался, что удалось реализовать не все проекты.Корреспондент «CNews» задал вопрос Ракишеву по поводу выхода Игоря Крутого из доли капиталовложений в компанию «Net Element». Бизнесмен ответил, что известный музыкант и композитор внес финансовый вклад в предприятие, когда была необходима экспертиза. Но после объединения американской компании с платежной системой «Unified Payments» и развития данного вида сервисов И.Я. Крутой осознал, что музыкальный бизнес не способен вложить достаточно средств в предприятие. После того, как музыкант убедился в отсутствии важности его экспертизы, он решил продать долю капиталовложения.Редакция журнала о высоких технологиях выразила недоумение относительно вложений капитала со стороны Ракишева в компанию, которую сегодня не считают достаточно перспективной. Бизнесмен отметил, что ответственность за низкую прибыль лежит на генеральном директоре. Он полагает: у компании может быть вполне продуктивное будущее, если вкладывать средства в развитие базы клиентов. Инвестор подчеркнул, что некоторые подобные организации, не всегда отличающиеся прибыльностью, котируются на рынке в качестве одних из лучших.Кенесу Хамитовичу Ракишеву напомнили случай, когда Центральный банк не дал разрешение банку «Спутник» объединиться с «Net Element». Предприниматель считает, что такой поступок Центрального банка вполне обоснован, поскольку прежде всего необходим определенный порядок урегулирования мероприятия на законодательном уровне.По поводу «донорского» капиталовложения при создании смартфона Finey для криптовалют Ракишев сказал, что его компания вкладывала и собственные средства. Однако благодаря инструменту ICO удалось привлечь дополнительные финансы. Создание нового телефона – непростое мероприятие, требующее максимальных денежных затрат. Предприятию удалось создать функциональный смартфон на платформе ОС Android.Некоторое время назад бизнесмен приобрел группу компаний «Петропавловск» (производители золота), но затем продал ее. В настоящее время он занялся разработками проектов, касающихся кобальта. Запущен небольшой завод, планируется выпуск батарей. Неплохую прибыль, как признался бизнесмен, ему приносит компания «General Robotics» (производство робототехники). Специалистами предприятия был создан искусственный интеллект, управляющий работами. Предприниматель также выделяет компанию «Effective Space», занимающуюся разработкой мини-спутников. Предприятие готовит уникальное предложение для потребителей – вывод станции на орбиту, подключение к спутнику, с последующей отправкой на нужную орбиту.Компания Ракишева получает неплохие доходы с перепродаж стартапов, которые затем успешно перепродаются и реализуются. Бизнесмен подчеркнул, что некоторые неудачи связаны с потерей интереса потребителей в конкретной рыночной сфере. Например, компания «Fastlane Ventures» потерпела неудачу по причине того, что у российского пользователя снизился интерес к интернету. На первый план выступают новые открытия в сфере высоких технологий. Это наиболее востребованная ниша в бизнесе. Магнат всерьез на данный момент заинтересовался компанией «Cognitive Technologies», сфера деятельности которой связана с производством беспилотников. Инвестор полагает, что у подобных предприятий большой потенциал для развития.Ракишев Кенес Хамитович родился 14.07. 1979 года, в городе Алма-Ата. В 2000 году окончил ГЮА (юрист) и в 2002 году получил образование экономиста на базе университета в Казахстане. В 2007 году Ракишев окончил бизнес-школу в Англии, на платформе «Oxford Said Business School». Начал трудовую деятельность в «Фонде безопасности МВД» у себя на родине (1998 г). Позже (2003 г) возглавил компанию «Торговый дом «Казмунайгаз», поднялся по карьерной лестнице до совета директоров в «SAT & Company».Сегодня в распоряжении Ракишева большая часть пакетов акций известных компаний, в числе которых «Инвестиционный дом Fincraft», «БТА Банк», «Петропавловск» (честь предприятия была продана). Он является председателем совета директоров компании «Sirin Labs» (Швейцария, Израиль), которая создала уникальный, первый во всем мире блокчейн-телефон «Finney», снабженный кошельком для криптовалют.При выборе объектов для инвестиций в приоритете у магната предприятия, связанные с высокими технологиями. В течение последних лет он успел вложить в высокотехнологичные мероприятия более 90 миллионов долларов.