"Спасибо за шедевры": Иосиф Пригожин и Валерия поздравили Юрия Антонова с 75-летием

Сегодня Юрий Антонов отмечает свой 75-й день рождения. Композитора уже поздравили многие заменимости и одной из первых была певица Валерия. Исполнительница написала, что песни именинника знают все, от мала до велика, а любовь к его творчеству длится уже несколько десятилетий и нисколько не ослабевает. Она считает, что ситуация уникальна и тем, что Юрий Антонов в свои 75 лет невероятно востребован и даёт большое количество концертов. В конце она добавила: "Хочется ему пожелать просто крепчайшего здоровья и желания жить на всю катушку. Любим, ценим, восхищаемся!"Иосиф Пригожин написал, что вся его большая семья и многие жители России поздравляют Юрия Антонова с 75-летием. Продюсер сказал имениннику спасибо за шедевры, которые живут в сердцах людей многих поколений. Также Иосиф Пригожин пожелал известному музыканту здоровья и еще раз здоровья, отметив, что это самое главное в жизни.