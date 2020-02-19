Крейсер «Москва» пробудет на службе Черноморского флота до 2030 года





В пресс-службе Черноморского флота сообщают, что крейсер «Москва» на данный момент находится под присмотром ремонтной бригады. Сейчас предпринимаются все необходимые меры, которые позволят продлить срок эксплуатации боевого судна еще на 10 лет. В то же время, серьезной модификации не предвидится, ограничиваясь лишь техническим усовершенствованием ГЭУ, редукторов, газотурбогенераторов, топливной аппаратуры и других устройств. Также известно, что флагманский корабль передадут в распоряжение ВМФ РФ во второй половине 2020 года.Некоторые эксперты отмечали, что помимо дороговизны потенциальной модернизации, она может быть попросту нецелесообразной из-за устаревшей конструкции крейсера. К 2030 году срок эксплуатации достигнет 47 лет, что сделает его старейшим судном проекта 1164 «Атлант», которое находится в ремонте с 2016 года. Лишь летом 2019 его спустили на воду для полевых испытаний. Это было первое плавание корабля после реализации первого этапа работ по обновлению технического оснащения.