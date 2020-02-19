"Люблю тебя": Наташа Королева поздравила сына Архипа Глушко с совершеннолетием

Наташа Королева разместила видео, которое было сделано во время одной из фотосессий ее сына Архипа Глушко. В комментарии исполнительница написала, что сегодня ее ребенку исполнилось 18 лет. Известная певица отметила, что у ее сына впереди много всего интересного, а мир открывает для него множество возможностей для реализации всех талантов и желаний. В конце публикации Наташа Королева написала: "Будь счастлив, успешен, востребован и любим!!! Я очень хочу, чтобы улыбка всегда сопровождала тебя на твоём пути! Люблю тебя! Твоя Мама!"Подписчики поздравили Архипа Глушко с совершеннолетием и пожелали ему благополучия, здоровья и успеха во всех начинаниях. Многие пользователи интернета сошлись во мнении, что сын Наташи Королевой вырос настоящей копией своего отца Сергея Глушко. Также фанаты поздравили исполнительницу с тем, что она родила прекрасного и талантливого ребенка.