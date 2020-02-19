В Москве неизвестные украли из банкомата 4,5 млн рублей
В Москве двое неизвестных совершили налет на банкомат, расположенный в здании финансового учреждения по улице Соколово-Мещерская. Ущерб оценен в 4,5 млн рублей.
Представители столичного главка МВД рассказали, что неизвестные отогнули входную дверь и проникли внутрь помещения офиса банка в Куркине. Злоумышленникам удалось взломать банкомат и вынуть из него кассеты с деньгами. Уголовное дело заведено по статье «Кража в особо крупном размере». Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина устроил жестокую резню на утренней службе в храме. Злоумышленник успел ранить двух человек, но потом был задержан прихожанами.
Представители столичного главка МВД рассказали, что неизвестные отогнули входную дверь и проникли внутрь помещения офиса банка в Куркине. Злоумышленникам удалось взломать банкомат и вынуть из него кассеты с деньгами. Уголовное дело заведено по статье «Кража в особо крупном размере». Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина устроил жестокую резню на утренней службе в храме. Злоумышленник успел ранить двух человек, но потом был задержан прихожанами.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 12:26