Власти России отказались от введения налога на попутный нефтяной газ
Власти России отказались от идеи по внедрению налога на попутный нефтяной газ. Поправки в законопроект, рассчитанные на развитие отрасли нефтегазохимии, утвердил вице-премьер Юрий Борисов. Документ подлежит рассмотрению в правительстве.
Чиновники собираются реализовать инициативу об обратном акцизе на СУГ. В первоначальной версии документа предлагалось компенсировать выпадающие доходы за счет налога на ПНГ, но при вторичном рассмотрении от введения налога решили отказаться.
Аналогичное мнение по поводу ПНГ в конце 2019 года принял Дмитрий Козак. Вопрос снова был поднят после обновления состава правительства России.
Чиновники собираются реализовать инициативу об обратном акцизе на СУГ. В первоначальной версии документа предлагалось компенсировать выпадающие доходы за счет налога на ПНГ, но при вторичном рассмотрении от введения налога решили отказаться.
«Мы считаем, что поправки в закон не приведут к сильному росту сборов и налогов, поэтому не собираемся увеличивать нагрузку на представителей отрасли», - заявил Борисов.
Аналогичное мнение по поводу ПНГ в конце 2019 года принял Дмитрий Козак. Вопрос снова был поднят после обновления состава правительства России.
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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 12:20