Власти России отказались от введения налога на попутный нефтяной газ

«Мы считаем, что поправки в закон не приведут к сильному росту сборов и налогов, поэтому не собираемся увеличивать нагрузку на представителей отрасли», - заявил Борисов.





Чиновники собираются реализовать инициативу об обратном акцизе на СУГ. В первоначальной версии документа предлагалось компенсировать выпадающие доходы за счет налога на ПНГ, но при вторичном рассмотрении от введения налога решили отказаться.Аналогичное мнение по поводу ПНГ в конце 2019 года принял Дмитрий Козак. Вопрос снова был поднят после обновления состава правительства России.