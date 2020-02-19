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Власти России отказались от введения налога на попутный нефтяной газ

Власти России отказались от идеи по внедрению налога на попутный нефтяной газ. Поправки в законопроект, рассчитанные на развитие отрасли нефтегазохимии, утвердил вице-премьер Юрий Борисов. Документ подлежит рассмотрению в правительстве.

Чиновники собираются реализовать инициативу об обратном акцизе на СУГ. В первоначальной версии документа предлагалось компенсировать выпадающие доходы за счет налога на ПНГ, но при вторичном рассмотрении от введения налога решили отказаться.
«Мы считаем, что поправки в закон не приведут к сильному росту сборов и налогов, поэтому не собираемся увеличивать нагрузку на представителей отрасли», - заявил Борисов.

Аналогичное мнение по поводу ПНГ в конце 2019 года принял Дмитрий Козак. Вопрос снова был поднят после обновления состава правительства России.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 12:20

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