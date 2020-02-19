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Экономист прокомментировал отказ властей возобновить индексацию выплат пенсионерам

Недавний отказ властей от индексации выплат работающим пенсионерам вызвал неоднозначную реакцию у общественности. Эксперт прокомментировал это решение и объяснил, почему необходимо возобновить подобную практику.

Отмена индексации выплат пенсионерам, которые продолжают работать, приводит к тому, что последние теряют в доходах и вынуждены закончить карьеру. Подобное мнение высказал сотрудник ИЭП имени Гайдара Сергей Жаворонков. Экономист также раскритиковал отказ правительства от законопроекта по восстановлению выплат с 2020 года. Таким образом власть лишает пожилых людей индексаций, льгот и доплат, которые позволяют пенсионерам вести полноценную жизнь наряду с работой на полставки.

Эксперт также отметил, что финансы в госбюджете имеются, поэтому ситуация с "наказанием граждан за желание работать" кажется ему абсурдной. Подобную мысль ранее высказал член фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Известно, что индексация пенсий требует около 500 млрд рублей, при том что её отмена в 2016 году позволила сэкономить лишь 218 млрд рублей. Почти каждый житель России после 60 лет потерял более 30 тысяч рублей в результате моратория на индексацию.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:38

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