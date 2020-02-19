Супруга Стаса Пьехи о разводе: «У нас нет времени на бюрократические проволочки»



«Мы со Стасом не видим необходимости в разводе. У нас не было скандалов, просто в какой-то момент мы осознали, что больше не хотим быть вместе. У нас нет времени на заседания в суде и бюрократические проволочки. Пока никто из нас не собирается узаканивать другие отношения, поэтому с разводом мы не торопимся», - цитирует Гончарову «НьюИнформ»





Гончарова познакомилась с Пьехой на приеме у врача и дала ему свой номер телефона. Певец сразу позвонил приглянувшейся ему девушке и пригласил на свидание. Через пару встреч возлюбленные съехались, стали жить вместе, а потом поженились. Пышную свадьбу устраивать не стали.Пьеха скрывал брак до рождения сына, так как не желал родным жизни под прицелами камер. Все люди разные, поэтому известность может быть опасна.