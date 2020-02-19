Супруга Стаса Пьехи о разводе: «У нас нет времени на бюрократические проволочки»
Супруга Стаса Пьехи Наталия Горчакова рассказала о разводе с певцом. Модель не видит необходимости в расторжении брака.
Гончарова познакомилась с Пьехой на приеме у врача и дала ему свой номер телефона. Певец сразу позвонил приглянувшейся ему девушке и пригласил на свидание. Через пару встреч возлюбленные съехались, стали жить вместе, а потом поженились. Пышную свадьбу устраивать не стали.
Пьеха скрывал брак до рождения сына, так как не желал родным жизни под прицелами камер. Все люди разные, поэтому известность может быть опасна.
Гончарова познакомилась с Пьехой на приеме у врача и дала ему свой номер телефона. Певец сразу позвонил приглянувшейся ему девушке и пригласил на свидание. Через пару встреч возлюбленные съехались, стали жить вместе, а потом поженились. Пышную свадьбу устраивать не стали.
Пьеха скрывал брак до рождения сына, так как не желал родным жизни под прицелами камер. Все люди разные, поэтому известность может быть опасна.
«Мы со Стасом не видим необходимости в разводе. У нас не было скандалов, просто в какой-то момент мы осознали, что больше не хотим быть вместе. У нас нет времени на заседания в суде и бюрократические проволочки. Пока никто из нас не собирается узаканивать другие отношения, поэтому с разводом мы не торопимся», - цитирует Гончарову «НьюИнформ».