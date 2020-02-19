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В Сети появились снимки развратного поведения звезды «Дом-2» Татьяны Африкантовой в московском кафе

В социальных сетях появились фотографии, где звезда «Дом-2» Татьяна Владимировна ведет себя очень безобразно в одном из кафе Москвы. Татьяна Африкантова уже неоднократно вела себя неприлично в общественных местах, этот случай не стал исключением.

В Сети появились снимки развратного поведения звезды «Дом-2» Татьяны Африкантовой в московском кафе

Татьяна Владимировна вновь показала своим подписчикам, как можно отрываться в компании своих друзей. Так, мама Марины Африкантовой вела себя не совсем прилично.

Казалось бы, фолловеры уже привыкли к тому, как развратно может себя вести Татьяна Владимировна, но даже они на этот раз были повергнуты в шок. Женщина с помощью банана изображала оргазм, а еще показала свой излюбленный трюк с прокладкой.

В итоге пользователи Сети просят, чтобы Марина Африкантова все-таки провела беседу со своей матерью и попросила ее вести себя в обществе подобающим образом.


Некоторые даже выражают уверенность, что у Татьяны Владимировны не все в порядке с психическим здоровьем, и просят ее пройти обследование. Поклонники уверены, что проследить за этим как раз обязанность ее дочери Марины Африкантовой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:15

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