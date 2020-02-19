Нейробиолог Владимир Дорохов: Дефицит сна сокращает продолжительность жизни





Информационно-аналитическая радиостанция «Sputnik» взяла интервью у профессора нейробиологии сна на тему частого недосыпания. Владимир Дорохов отметил, что эпизодическое сокращение отдыха неизбежно для современного человека, поскольку «всегда нужно что-то успеть». Но если мужчина или женщина регулярно не высыпается, это может повлиять на состояние здоровья и повысить риск преждевременной смерти.Хотя в мировой истории зафиксированы выдающиеся личности, которые спали менее 5 часов в сутки, по словам нейробиолога, на них «нельзя ориентироваться». Для наглядности он перечислил деятелей: Александра Македонского, Леонардо да Винчи и Маргарет Тэтчер. Однако, как утверждает Владимир Дорохов, наука доказала, что в их ДНК был ген «короткого сна», позволяющий полностью обновится организму за 4 часа непрерывного отдыха.В заключение ученый объяснил опасность недосыпания. Благодаря исследованиям нейрофизиологии человека эксперты выяснили, что во время сна происходит полное обновление всех систем, которые давали сбой в течение предыдущих суток. Кроме того, тело полностью расслабляется и избавляется от напряжения. Если не соблюдать правильный режим сна, организм не сможет полноценно нормализировать работу внутренних органов и головного мозга, что повлечет разрушительные последствия для здоровья.