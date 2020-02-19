Emperion Nebulus станет первым смартфоном с Windows 10 и поддержкой Android-приложений
Британский производитель Emperion анонсировал разработку Nebulus, который получит полноценную Windows 10 на базе ARM. Новый смартфон станет первым, который имеет поддержку одновременно Android-приложений и ОС от Microsoft.
Известно, что Microsoft отказалась от идеи телефонов c ОС Windows и переключилась на Android для предстоящего складного гаджета Surface Duo. Британский бренд Emperion сообщает, что в настоящее время ведется разработка устройства, которое будет поставляться с Windows 10 на программном обеспечении ARM. Модель Emperion Nebulus оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 845, настройкой пользовательского интерфейса и поддержкой для приложений Android. Стоит отметить, что до сих пор компания показывала только изображения телефона, а не реальные фотографии или видео.
Nebulus также получит дисплей диаметром 6,2 дюйма, аккумулятор емкостью 6000 мАч, 128 ГБ флэш-памяти, две 13-мегапиксельные камеры и 10,5-мегапиксельный объектив на передней панели. Потенциальные покупатели могут ожидать 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x вместе с 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC и 4G LTE. Комплект включает в себя поддержку встроенной памяти до 2 ТБ и USB-C. В фирме Emperion сообщили, что цена предзаказа в этом году составит около 710 долларов США.
Известно, что Microsoft отказалась от идеи телефонов c ОС Windows и переключилась на Android для предстоящего складного гаджета Surface Duo. Британский бренд Emperion сообщает, что в настоящее время ведется разработка устройства, которое будет поставляться с Windows 10 на программном обеспечении ARM. Модель Emperion Nebulus оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 845, настройкой пользовательского интерфейса и поддержкой для приложений Android. Стоит отметить, что до сих пор компания показывала только изображения телефона, а не реальные фотографии или видео.
Nebulus также получит дисплей диаметром 6,2 дюйма, аккумулятор емкостью 6000 мАч, 128 ГБ флэш-памяти, две 13-мегапиксельные камеры и 10,5-мегапиксельный объектив на передней панели. Потенциальные покупатели могут ожидать 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x вместе с 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC и 4G LTE. Комплект включает в себя поддержку встроенной памяти до 2 ТБ и USB-C. В фирме Emperion сообщили, что цена предзаказа в этом году составит около 710 долларов США.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:12