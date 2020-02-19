АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.09 USD 63.77
Курс валют на 19.02.2020

Emperion Nebulus станет первым смартфоном с Windows 10 и поддержкой Android-приложений

Британский производитель Emperion анонсировал разработку Nebulus, который получит полноценную Windows 10 на базе ARM. Новый смартфон станет первым, который имеет поддержку одновременно Android-приложений и ОС от Microsoft.

Известно, что Microsoft отказалась от идеи телефонов c ОС Windows и переключилась на Android для предстоящего складного гаджета Surface Duo. Британский бренд Emperion сообщает, что в настоящее время ведется разработка устройства, которое будет поставляться с Windows 10 на программном обеспечении ARM. Модель Emperion Nebulus оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 845, настройкой пользовательского интерфейса и поддержкой для приложений Android. Стоит отметить, что до сих пор компания показывала только изображения телефона, а не реальные фотографии или видео.

Nebulus также получит дисплей диаметром 6,2 дюйма, аккумулятор емкостью 6000 мАч, 128 ГБ флэш-памяти, две 13-мегапиксельные камеры и 10,5-мегапиксельный объектив на передней панели. Потенциальные покупатели могут ожидать 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x вместе с 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC и 4G LTE. Комплект включает в себя поддержку встроенной памяти до 2 ТБ и USB-C. В фирме Emperion сообщили, что цена предзаказа в этом году составит около 710 долларов США.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Спасибо за шедевры": Иосиф Пригожин и Валерия поздравили Юрия Антонова с…
В Китае прокомментировали запрет на въезд в…
Ракишев: Технологии из России по-прежнему…
Бывшая девушка разбила нос любовнику Ольги Бузовой Давиду…
Минобороны РФ подпишет контракт на поставку Су-34 с расширенными…
Супруга Стаса Пьехи о разводе: «У нас нет времени на бюрократические…
Крейсер «Москва» пробудет на службе Черноморского флота до 2030…
"Люблю тебя": Наташа Королева поздравила сына Архипа Глушко с…
Экономист прокомментировал отказ властей возобновить индексацию выплат…
Юрий Антонов заявил, что ни с кем не хотел бы петь дуэтом на концерте в честь…
В Москве неизвестные украли из банкомата 4,5 млн…
Дмитрий Иванов рассказал о наркозависимости Лолиты…
Власти России отказались от введения налога на попутный нефтяной…
"Пусть всегда рядом будет душевный покой": Марина Юдашкина поздравила Юрия Антонова с днем…
Нейробиолог Владимир Дорохов: Дефицит сна сокращает продолжительность…
В Сети появились снимки развратного поведения звезды «Дом-2» Татьяны Африкантовой в московском…
Emperion Nebulus станет первым смартфоном с Windows 10 и поддержкой…
Свадьба Тодоренко и Топалова признана лучшей в номинации…
АвтоВАЗ назвал потенциальных покупателей LADA за 1 млн…
Анна Семенович: "Не нужно сравнивать себя с другими людьми и примерять чужую судьбу на…
«Прет, как танк, везде»: футболист Артем Дзюба высказался об Ольге…
«Даже если это было до меня или после»: Айза Анохина поделилась размышлениями о…
Лоза против Соседова: «Алла Пугачева может делать все, что…
Из фильмов для взрослых в реалити-шоу: Как Елена Беркова попала в…
Кристина Асмус ответила хейтерам своим обнаженным телом в…
Эксперты назвали крадущие личные данные…
Андрей Разин об отказе Димаша Кудайбергена от участия в "Евровидении 2020" : "Совершенно согласен с мнением самого популярного певца…
Звезда «Дом-2» Яна Шевцова требует от Юли Романовой вернуть…
Просмотреть все новости