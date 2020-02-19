Анна Семенович: "Не нужно сравнивать себя с другими людьми и примерять чужую судьбу на себя"

Анна Семенович опубликовала фотографию в облегающих брюках и кофте с глубоким декольте. В комментарии бывшая солистка группы "Блестящие" написала, что иногда люди ставят себе очень сложные цели в жизни. Телеведущая считает, что это неправильно, поскольку все нужно делать с удовольствием, например, работать, дружить и любить. Настоящая проблема людей, которые постоянно стремятся что-то делать, заключается в том, что они спешат, стараясь сделать побольше дел.Анна Семенович дала совет таким людям и написала: "Просто не нужно сравнивать себя с другими и примерять чужую судьбу на себя, у каждого она своя и у всех разные цели". В конце публикации экс-фигуристка поинтересовалась у подписчиков, разобрались ли они со своими жизненными целями. Фанаты написали, что певица полностью права в своих высказываниях, и поделились с ней своими достижениями.