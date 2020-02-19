АвтоВАЗ назвал потенциальных покупателей LADA за 1 млн рублей





Эксперт Стас Березий в эфире передачи «В самом деле» рассказал, что базовая Vesta стоит 630 тыс. – 940 тыс. рублей. Средний легковой автомобиль россиянам предлагают за 1,4 млн рублей, так что LADA еще далека до этого уровня.Vesta Sport является специфическим автомобилей, не подходящим простым семьям для перевозки детей. Впервые в истории АвтоВАЗ разместил под капот машины силовую установку объемом на 1,8 литра, способную генерировать мощность в 145 «лошадей». Модель получила более 200 новых запчастей, колесные диски на 17 дюймов, «акулий плавник», спортивный обвес, спойлер на крышке багажника, тормоза с увеличенными дисками, стойки, амортизаторы.В салоне Vesta Sport использованы декоративные вставки под «карбон», новая приборная панель, черный потолок с подсветкой, накладки на порогах и педалях. Подлокотники, ручник, рукоятка от КПП, руль облагорожены кожей. Первую сотню авто берет за 9,6 секунды.