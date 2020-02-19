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Билли Айлиш сообщила, что прекратила читать комментарии в личном блоге Instagram

Американская певица Билли Айлиш сообщила, что больше не читает комментарии в личном блоге Instagram, поскольку они «разрушали ее жизнь». Заявление исполнительницы опубликовал английский музыкальный журнал «New Musical Express».
Билли Айлиш сообщила, что прекратила читать комментарии в личном блоге Instagram

Триумфатор музыкальной премии «Грэмми», композитор и популярная певица обрела мировую известность после дебютного хита в феврале 2018 года. После невероятного успеха творчество Билли Айлиш заинтересовало студии звукозаписи «Darkroom» и «Interscope Records», с которыми она издала несколько следующих альбомов. Однако, несмотря на популярность, на 18-летнюю певицу обрушивается немало критики из-за ее неформального сценического образа и уникального голоса. Более того, недоброжелатели обсуждают здоровье юной звезды, которая недавно сообщила, что страдает от синдрома Туретта.

В недавнем интервью Билли Айлиш объяснила свое решение о прекращении отслеживать и читать комментарии в Сети. По ее словам, «Интернет настолько плохо влияет» на ее жизнь, что она «вычеркнула его». Кроме того, хотя большинство поклонников уверены, что их слова не «ранят» певицу, на самом деле именно это они и делают.

Напоследок Билли Айлиш сказала: «Удивительно, чем лучше ты что-то делаешь, тем больше людей тебя ненавидят».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:00

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