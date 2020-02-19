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Дмитрий Иванов рассказал о наркозависимости Лолиты Милявской

Дмитрий Иванов стал почетным гостем передачи «Звезды сошлись». Бывший муж, мечтающий скорее покончить с разводом, рассказал о наркозависимости Лолиты Милявской.
Дмитрий Иванов рассказал о наркозависимости Лолиты Милявской

Тренер по сквошу признался, что сильно устал без конца бороться с «ветряными мельницами», поэтому и сделал последнее официальное заявление. Иванов просит прессу оставить его в поколе и не приглашать на многочисленные шоу. Спортсмен опроверг обвинение адвоката Сергея Жорина в том, что он давал певице «опасные БАДы». На самом деле история с психиатрической лечебницей, в которой оказалась знаменитость, связана с ее наркозависимостью.

«Серьезно? Вы думаете пищевые добавки могут быть опаснее курения, наркотиков, работы на износ, алкоголя? В погоне за пиаром ты забыл, что являешься представителем закона. Сейчас ты не защитник, а человек, который делает из Лолиты посмешище», - обратился Иванов к Жорину.

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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 12:24

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