Свадьба Тодоренко и Топалова признана лучшей в номинации «Звёздная»

О том, что их свадьба признана лучшей в номинации «Звёздная», Регина Тодоренко рассказала поклонникам на своей Instagram-странице, сопроводив пост фотоснимками с церемонии. Артистка отметила, что чувствует себя, будто получила «Оскар», а также поздравила избранника с такой победой. Фолловеры в комментариях выразили своё восхищение звёздной парой и согласились с выводами экспертов Wedding Magazine, назвав свадьбу Тодоренко и Топалова «сказочной».Стоит отметить, артисты живут душа в душу и могут считаться образцовой семейной парой. Они воспитывают полуторагодовалого сына Михаила, а также много работают, участвуя в различных проектах, в том числе и совместных.