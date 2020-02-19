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Свадьба Тодоренко и Топалова признана лучшей в номинации «Звёздная»

Эксперты издания Wedding Magazine назвали «Свадьбой года» церемонию бракосочетания телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова. Артисты узаконили свои отношения осенью 2018 года, а летом 2019-го супруги отпраздновали событие в итальянском городе Сорренто, устроив пышное торжество.
Свадьба Тодоренко и Топалова признана лучшей в номинации «Звёздная»

О том, что их свадьба признана лучшей в номинации «Звёздная», Регина Тодоренко рассказала поклонникам на своей Instagram-странице, сопроводив пост фотоснимками с церемонии. Артистка отметила, что чувствует себя, будто получила «Оскар», а также поздравила избранника с такой победой. Фолловеры в комментариях выразили своё восхищение звёздной парой и согласились с выводами экспертов Wedding Magazine, назвав свадьбу Тодоренко и Топалова «сказочной».

Стоит отметить, артисты живут душа в душу и могут считаться образцовой семейной парой. Они воспитывают полуторагодовалого сына Михаила, а также много работают, участвуя в различных проектах, в том числе и совместных.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:02

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