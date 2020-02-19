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Андрей Разин об отказе Димаша Кудайбергена от участия в "Евровидении 2020" : "Совершенно согласен с мнением самого популярного певца России"

Андрей Разин решил высказать свое мнение на странице в Instagram об отказе Димаша Кудайбергена от участия в "Евровидении 2020". Продюсер "Ласкового мая" отметил, что он совершенно согласен с мнением самого популярного певца России.
Андрей Разин об отказе Димаша Кудайбергена от участия в "Евровидении 2020" : "Совершенно согласен с мнением самого популярного певца России"

Несколько дней назад Димаш Кудайберген ответил фанатам на один из самых задаваемых вопросов. Популярный казахский певец сообщил поклонникам, что может выступить на "Евровидении 2020" только в качестве гостя. Сегодня Андрей Разин разместил фото, на котором запечатлен он в молодости и Димаш Кудайберген. В комментарии продюсер написал, что он согласен с мнением самого популярного певца России. Также Андрей Разин отметил, что казахский певец мог бы достойно побороться за первое место на данном музыкальном конкурсе. Но продюсер уважает отказ певца и поддерживает его решение.

Как продюсер Андрей Разин понимает Димаша Кудайбергена, потому что когда-то он с Юрием Шатуновым прямо на перроне железнодорожного вокзала, перед отъездом на фестиваль в Сопоте, развернулся и поехал домой. В результате чего группа "Земляне" представляла на конкурсе Россию вместо "Ласкового мая". Продюсер считает, что казахский певец сделал правильно, ведь он сегодня имеет огромную аудиторию поклонников в России и Казахстане.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:22

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