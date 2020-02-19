Андрей Разин об отказе Димаша Кудайбергена от участия в "Евровидении 2020" : "Совершенно согласен с мнением самого популярного певца России"

Несколько дней назад Димаш Кудайберген ответил фанатам на один из самых задаваемых вопросов. Популярный казахский певец сообщил поклонникам, что может выступить на "Евровидении 2020" только в качестве гостя. Сегодня Андрей Разин разместил фото, на котором запечатлен он в молодости и Димаш Кудайберген. В комментарии продюсер написал, что он согласен с мнением самого популярного певца России. Также Андрей Разин отметил, что казахский певец мог бы достойно побороться за первое место на данном музыкальном конкурсе. Но продюсер уважает отказ певца и поддерживает его решение.Как продюсер Андрей Разин понимает Димаша Кудайбергена, потому что когда-то он с Юрием Шатуновым прямо на перроне железнодорожного вокзала, перед отъездом на фестиваль в Сопоте, развернулся и поехал домой. В результате чего группа "Земляне" представляла на конкурсе Россию вместо "Ласкового мая". Продюсер считает, что казахский певец сделал правильно, ведь он сегодня имеет огромную аудиторию поклонников в России и Казахстане.