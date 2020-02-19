Диетолог: Тяга к определенным продуктам питания может свидетельствовать о проблемах со здоровьем





В состав шоколада входит триптофан, влияющий на выработку «гормона счастья» серотонина, поэтому если хочется съесть такую сладость, то это может говорить об эмоциональном спаде в данный период жизни и о череде стрессов в ней, а также является сигналом о дефиците магния в организме. Особенно часто от нехватки данного микроэлемента страдают женщины во время менструального цикла. Тяга к жирным и жареным продуктам, в том числе к фастфуду, указывает на депрессивное состояние человека и его напряженность. Под влиянием жиров и углеводов вместе вырабатывается нейромедиатор дофамин, отвечающий за поощрение и удовольствие.Употребление большого количества сыров сигнализирует о недостатке витамина B12. Диетологи советуют употреблять в этом случае орехи, авокадо и жирную рыбу. Об уменьшении уровня железа в организме расскажет тяга к красному мясу. Частое приготовление картофельных и макаронных блюд связывают с усталостью. В такой ситуации углеводы быстро помогут ощутить прилив жизненных сил, но специалисты не считают, что однократный сильный подъем сахара в крови – это хорошая идея, поэтому советуют обратить внимание на черный хлеб и бурый рис.Подать сигнал об обезвоживании организм может требуя соленых блюд и чипсов, что можно исправить обильным питьем и снижением нагрузок во время тренировки. Желание попробовать острую пищу – это следствие потери вкусовых ощущений, которая происходит из-за дефицита цинка. Недоедание, тревожный сон и недостаток энергии компенсируются употреблением сладких продуктов.