Эксперты назвали крадущие личные данные приложения





Специалист советует не скачивать программы, которые тайно получают доступ к контактам в телефонной книге. Ярким примером является GetContact для блокировки спам-звонков, передающая на сервера компании-разработчика все данные о входящих. Смартфон прекрасно обойдется без приложений по удаленному доступу к ПК. Хакеры часто используют такие программы для получения банковских данных и кражи денег. ПО для детского контроля может быть взломано, а значит злоумышленники получат доступ к местоположению ребенка.Эксперт рекомендует на Android-смартфоны скачивать приложения с Google Play. У сервиса есть свои недостатки, но он все-таки старается следить за предлагаемыми программами.