АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.09 USD 63.77
Курс валют на 19.02.2020

Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных приложений

В России с годами покупка приложений становится все более распространенной практикой, несмотря на высокую стоимость продукта. Эксперты недавно составили ТОП-5 самых дорогих мобильных программ, которые сильно ударят по кошельку законопослушных россиян.

Мобильные приложения являются одним из самых полезных электронных продуктов за последнее десятилетие: они могут вызывать такси, составлять список продуктов, рекомендовать культурные заведения и много чего другого. Что еще лучше, так это то, что большинство этих программ абсолютно бесплатны, а некоторые из них имеют минимальную плату. Тем не менее, есть несколько приложений, которые совсем не дешевы и более того - совершенно бесполезны.

Пальму первенства в этом смысле можно отдать Abu Moo Collection, которая является самой дорогой программой в мире, состоящей из 6 разных дополнений. Каждая индивидуальная часть продается за 400 долларов США, доведя общую стоимость до 2400 долларов. Единственная функция, которая предлагается за подобную покупку - это установка виртуального самоцвета на рабочем столе смартфона.

Второе место занял Vip Black, который имеет более практичное применение: рекомендации лучших ресторанов, отелей, баров, спортивных залов и художественных галерей станут доступными "всего-лишь" за 1120 долларов. Более того, для одной лишь загрузки приложения пользователю необходимо доказать разработчикам, что у него на банковском счету есть хотя бы 1 млн долларов.

Тройку лидеров закрывает CyberTuner, который является профессиональной технологией для настройки фортепиано. Он считается самым передовым программным обеспечением для настройки музыкальных инструментов в мире. Обеспечение самой быстрой и точной калибровки до концертного уровня обойдется покупателю в 1000 долларов США, помимо ежемесячных выплат в размере 80 долларов.

На четвертом и пятом местах обосновались MobiGage NDI и QSFFStats за 1000 долларов каждый. Если первый используется в основном для метрологического анализа деталей и узлов во время производства, то второй помогает вести мониторинг профессиональной лиги флаг-футбола - вида спорта, в котором обороняющаяся команда должна сорвать флаг или ленточку с игрока, владеющего мячом.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Авторские новости / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Из фильмов для взрослых в реалити-шоу: Как Елена Беркова попала в…
Кристина Асмус ответила хейтерам своим обнаженным телом в…
Эксперты назвали крадущие личные данные…
Андрей Разин об отказе Димаша Кудайбергена от участия в "Евровидении 2020" : "Совершенно согласен с мнением самого популярного певца…
Звезда «Дом-2» Яна Шевцова требует от Юли Романовой вернуть…
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
Филипп Киркоров о своем клипе на песню "Романы": "Вчера достигли отметки в 2 000 000…
Ученые: Wi-Fi может являться серьезной угрозой для здоровья…
Медики заявили о пользе картофельного…
Врачи предположили, что болезнь Анастасии Заворотнюк спровоцировал…
В Сеть попали кадры с полетом Ил-76 в сложных…
У звезды «Дом-2» Алёны Рапунцель обвисла недавно сделанная силиконовая…
В России могут запретить слушать музыку без наушников в…
Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена из-за…
Стали известны основные преимущества 5G-связи для…
"С большим юбилеем мой друг": Игорь Николаев поздравил Юрия Антонова с…
Станислав Садальский вспомнил, как подрался на похоронах Анатолия…
В Челябинской области экипажи Т-72 провели гонки на полигоне, отрабатывая…
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных показал бледное после сведения татуировок…
Москва продолжает сокращать инвестиции в ценные бумаги…
Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко еще до эфира раскрыла детали нападения на…
Сын Екатерины Семеновой Иван Батурин попал в реанимацию с…
В молодости ныне погибшая возлюбленная Гогена Солнцева делала от него…
Приступ Дмитрия Диброва в кинотеатре «Октябрь» попал на…
Более 400 самолетов Boeing 737 MAX пройдут проверку из-за ветоши в топливных…
Певица Валерия вошла в состав жюри нового телешоу…
Звезда «Дом-2» Влад Иванов сознался в интимной связи с экс-участницей…
"Роскачество": Бухгалтеры и финансисты чаще всего становятся жертвами…
Просмотреть все новости