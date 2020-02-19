Пользователи Сети активно обсуждают видеозапись похудевшей Ляйсан Утяшевой

34-летняя двукратная чемпионка Европы и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике в 2006 году оставила профессиональную деятельность и стала активно развиваться в сфере телевиденья. Во время съемок первого сериала с участием Ляйсан Утяшевой начинающая актриса вышла замуж за шоумена Павла Волю. Позже в семье появилось двое детей, однако несмотря на изменения в жизни спортсменки, ей всегда удавалось сохранять безупречную физическую форму.В комментариях под недавней записью Ляйсан Утяшевой разгорелось бурное обсуждение утонченного тела экс-гимнастки. По мнению некоторых поклонников, спортсменка выглядит «чрезмерно худой» и даже «болезненной». Подписчики оставили множественные просьбы, адресованные телеведущей, чтобы она «прекращала ограничивать себя в питании» и «не голодала».Хотя запись была акцентирована на грядущей премьере с участием Ляйсан Утяшевой, пользователи Сети обсуждают только тему похудения, а не ее творческие успехи.