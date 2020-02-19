Из фильмов для взрослых в реалити-шоу: Как Елена Беркова попала в "Дом-2"





Украинский город Николаев, в котором и родилась Беркова, девушку разочаровал. Она хотела жить на широкую ногу, а не зарабатывать тяжелым трудом. С модельным бизнесом у неё тоже ничего не сложилось, не хватило ни роста, ни пышности форм. Тогда она решила выйти замуж за мужчину по имени Альберт, о котором известно только, что он был старше девушки и занимался бизнесом.Супруги организовали в Николаеве брачное агентство, которое давало им стабильный доход. К сожалению, ревнивый муж частенько распускал руки и однажды довёл Елену до реанимации. После этого трёхлетний брак распался.После развода Беркова переехала в Питер, где устроилась работать официанткой. Позже она устроилась моделью в эротической студии, а потом начала сниматься в порно.Но только попав на телепроект, Беркова поняла, что хочет остаться на телевидении.Хотя она и понравилось зрителям телестройки, всплыли фильмы для взрослых с её участием. Организаторы с шумом и осуждением изгнали её из программы. Но у Елены получилось монетизировать свою популярность, сейчас Беркова в порнобизнесе является звездой мирового масштаба. Она не замечает хейтеров и живет в свое удовольствие.