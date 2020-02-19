Филипп Киркоров о своем клипе на песню "Романы": "Вчера достигли отметки в 2 000 000 просмотров"
Филипп Киркоров решил похвастаться перед своими преданными поклонниками в Instagram. Король российской эстрады сообщил, что его новый клип на песню "Романы" еще вчера достиг отметки в 2 000 000 просмотров.
Недавно Филипп Киркоров заинтриговал своих фанатов новым клипом. Два дня назад исполнитель презентовал видео на песня "Романы", в котором снялась участница шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава. Сегодня король отечественного шоу-бизнеса опубликовал видео с фрагментами своего клипа. В комментарии известный певец написал: "Вчера достигли отметки в 2 000 000 просмотров на YouTube". Также Филипп Киркоров поблагодарил преданных поклонников за поддержку.
Подписчики поздравили знаменитость и написали, что дальше будут новые рекорды. Многие отметили, что песня и клип им очень понравились. Фанаты пожелали Филиппу Киркорову успеха в творчестве и не останавливаться на достигнутом. Ролик певца за 40 минут просмотрели более 22 000 пользователей Сети.
Недавно Филипп Киркоров заинтриговал своих фанатов новым клипом. Два дня назад исполнитель презентовал видео на песня "Романы", в котором снялась участница шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава. Сегодня король отечественного шоу-бизнеса опубликовал видео с фрагментами своего клипа. В комментарии известный певец написал: "Вчера достигли отметки в 2 000 000 просмотров на YouTube". Также Филипп Киркоров поблагодарил преданных поклонников за поддержку.
Подписчики поздравили знаменитость и написали, что дальше будут новые рекорды. Многие отметили, что песня и клип им очень понравились. Фанаты пожелали Филиппу Киркорову успеха в творчестве и не останавливаться на достигнутом. Ролик певца за 40 минут просмотрели более 22 000 пользователей Сети.