Филипп Киркоров о своем клипе на песню "Романы": "Вчера достигли отметки в 2 000 000 просмотров"

Недавно Филипп Киркоров заинтриговал своих фанатов новым клипом. Два дня назад исполнитель презентовал видео на песня "Романы", в котором снялась участница шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава. Сегодня король отечественного шоу-бизнеса опубликовал видео с фрагментами своего клипа. В комментарии известный певец написал: "Вчера достигли отметки в 2 000 000 просмотров на YouTube". Также Филипп Киркоров поблагодарил преданных поклонников за поддержку.Подписчики поздравили знаменитость и написали, что дальше будут новые рекорды. Многие отметили, что песня и клип им очень понравились. Фанаты пожелали Филиппу Киркорову успеха в творчестве и не останавливаться на достигнутом. Ролик певца за 40 минут просмотрели более 22 000 пользователей Сети.