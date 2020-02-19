Медики заявили о пользе картофельного гарнира





Для того, чтобы сделать такой вывод, эксперты разделили испытуемых на две группы: одна в течение четырех недель каждый день должна была есть зерновой гарнир, а другая употребляла в пищу картофель, приготовленный на пару или запеченный в духовке. После двухнедельного перерыва последующие четыре недели они менялись местами и ели противоположный гарнир, сохраняя при этом свой обычный рацион. Это единственное ограничение в питании, которое было наложено на участников эксперимента.Специалисты измерили несколько кардиометаболических маркеров риска, таких как содержание глюкозы, холестерина, инсулина и других липидов в крови, а также артериальное давление. На эти показатели не повлияли обе диеты, но люди, которые включали в рацион картофельные блюда, получали больше калия, клетчатки и крахмала, а их индекс, оценивающий качество питания, был выше.Исследователи уточняют, что речь идет исключительно о здоровом организме, и добавляют, что пациентам с повышенным риском болезней сердечно-сосудистой системы нужно быть осторожными при соблюдении данного типа питания.