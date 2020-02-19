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У звезды «Дом-2» Алёны Рапунцель обвисла недавно сделанная силиконовая грудь

В интернете начали активно обсуждать грудь звезды проекта «Дом-2» Алены Рапунцель. По словам пользователей соцсетей, она у нее обвисла, несмотря на то, что операция была сделана совсем недавно.

У звезды «Дом-2» Алёны Рапунцель обвисла недавно сделанная силиконовая грудь

Так, грудь участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Рапунцель сравнивают с бюстом Милены Безбородовой. Многие отмечают, что у Милены после хирургического вмешательства видно, что бюст обрел шикарную форму, хотя операцию она сделала намного раньше, чем Алена.

У Алены Рапунцель на последних фотографиях пользователи Сети заметили, что грудь обвисла, и начали бить тревогу. Они посоветовали участнице телестройки обратиться к медикам, ведь речь может идти не только о внешней привлекательности, но и о проблемах со здоровьем.

Пока сама Алена Рапунцель никак не комментирует эту ситуацию, а поэтому неизвестно, ей не повезло с пластическим хирургом или все-таки с имплантами. Тем не менее, фолловеры утверждают, что проблема может крыться не только во внешнем факторе.


Напомним, увеличение груди было самой заветной мечтой Алены Рапунцель, но сделать по медицинским показателям операцию ей разрешили не с первого раза.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:46

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