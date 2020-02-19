Кристина Асмус ответила хейтерам своим обнаженным телом в душе





На представленном черно-белом фото голая Асмус стоит под струями воды, стекающими по ее стройному телу. Актриса развернута к камере боком, поэтому на ее лице можно заметить улыбку. Супруга Гарика Харламова, словно в истоме, прикрыла глаза и тщательно спрятала грудь.В комментарии к посту Асмус добавила 25 хештегов, затрагивающих наиболее обсуждаемые темы. В список попала сильная худоба актрисы, обнаженная сцена из фильма «Текст», секреты красоты, вопросы о дочери Харламова. Фолловеры по достоинству оценили фотографию, но ключи к ней назвали «искусством». Многие рассказали, что собираются подогреть попкорн, чтобы наслаждаться моментом, когда на страницу звезды накинутся хейтеры.