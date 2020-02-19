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В Сеть попали кадры с полетом Ил-76 в сложных метеоусловиях

Экипажи самолетов Ил-76 недавно отработали учебно-тренировочные маневры во время учений в Тверской области. В Сеть также попали кадры с полетом российских транспортников в сложных метеоусловиях.

Представители Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщают об успешном завершении учений в Тверской области с участием военно-транспортных самолетов Ил-76. Тренировочные полеты при этом были выполнены в условиях низкой облачности, которые дополнялись интенсивными осадками и порывами сильного ветра. Это затрудняло не только навигацию и маневрирование, но и ограничивало видимость до 1,5 километра.

Стоит отметить, что полеты совершались на чрезвычайно малой высоте: не более 1 км. Пилоты смогли выполнить взлет и посадку около 20 раз, в которых участвовали более 10 единиц техники. Хотя Ил-76 обычно используются в военной авиации для перевозок груза и военнослужащих, на основе этого ЛА было создано множество модификаций. Они включают в себя противопожарный Ил-76М, разведывательный самолет А-50, Ил-78 для дозаправки авиалайнеров, медицинский Ил-76МД и множество других.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:48

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