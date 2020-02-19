"С большим юбилеем мой друг": Игорь Николаев поздравил Юрия Антонова с 75-летием

Игорь Николаев показал несколько фотографий и видео с Юрием Антоновым. В комментарии знаменитость рассказал, что первый снимок был сделан еще в конце ХХ века, когда музыканты жили в одном доме и хорошо общались. Второе фото была запечатлено 20 спустя. На ролике исполнители поют дуэтом известную песню Юрия Антонова под названием "Переулочки Арбата". Игорь Николаев признался, что петь вместе с именинником ему очень нравится, поскольку в этот момент у него появляется ощущение, что он прикасается к чему-то вечному и поистине гениальному. Также музыкант отметил, что все мелодии Юрия Антонова, при всей своей кажущейся простоте, совершенно уникальные и неповторимые.В конце Игорь Николаев пожелал своему коллеге крепкого здоровья. Пользователи Instagram пожелали имениннику долгих лет жизни, успехов и оставаться таким же жизнерадостным. За 30 минут публикация набрала почти 3 000 лайков.