В России могут запретить слушать музыку без наушников в транспорте





Авторы идеи считают, что просмотр видео и прослушивание музыки нарушает невидимые границы других людей. Согласно опросу, подобное поведение нервирует 94% респондентов. При этом 13% граждан испытывают желание решить проблему путем физического воздействия.Президент НАДЭП Альбина Холгова рассказала, что люди в силу особенностей органов восприятия не могут по желанию перестать слышать посторонние звуки. На неприятную картинку легко не смотреть, но со слухом дела обстоят иначе. Инициатива направлена на повышение культуры поведения россиян и предотвращение конфликтов в общественном транспорте.