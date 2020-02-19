Станислав Садальский вспомнил, как подрался на похоронах Анатолия Собчака

«Жалко было Люсю. Подрался с кем-то … (унижающем) покойника. Иначе не мог. Ведь Анатолий Собчак помог похоронить брата», - написал под постом Садальский.





В социальной сети Instagram Садальский разместил фотографию, на которой он запечатлен у могилы Анатолия Собчака, бывшего мэра Санкт-Петербурга, на Никольском кладбище. Отец Ксении Анатольевны Собчак скончался ровно 2 десятилетия назад.Как вспоминает Садальский, на похоронах Собчака он крепко выпил. Также в этот день было очень сложно купить билет на самолет до Санкт-Петербурга. Все взлётные полосы аэропорта были заполнены частными самолетами бизнесменов, банкиров и прочих влиятельных людей.Ещё он рассказал что на похоронах присутствовал и нынешний президент России Владимир Путин. И так как Владимир Владимирович посетил печальное мероприятие раньше, чем было запланировано, он разочаровал некоторых людей, которые присутствовали там только ради того, чтобы попасть в кадр с будущим президентом России.