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Врачи предположили, что болезнь Анастасии Заворотнюк спровоцировал стресс

Издание «Свободная Пресса» сообщило о предположении врачей по поводу диагноза Анастасии Заворотнюк. Согласно опубликованной информации, по мнению российских специалистов, вероятность того, что злокачественный процесс в организме актрисы активизировал сильный стресс – очень велика.
Врачи предположили, что болезнь Анастасии Заворотнюк спровоцировал стресс

48-летняя актриса кино и театра, а также заслуженная артистка России длительное время борется с онкологией головного мозга. За период лечения СМИ распространяли десятки версий о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, а также причине ее диагноза. Однако, как сообщают сами специалисты, невозможно наверняка установить, что именно спровоцировало развитие болезни. Они могут только предполагать на основании известных фактов.

Поскольку последние 10 лет семья Анастасии Заворотнюк переживала не самые благоприятные периоды жизни, медики утверждают, что ее организм неизбежно находился в состоянии сильного эмоционального и психологического напряжения. Как известно, бизнес знаменитых супругов не приносил дохода и приблизил их к разорению. Более того, кредит, который был взят для покупки квартиры, принес много трудностей и переживаний актрисе и ее мужу.

На данный момент специалисты уверены, что стоит сконцентрировать все свои ресурсы на выздоровлении, а не сосредотачиваться на поиске причин болезни.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:51

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