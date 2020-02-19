Москва продолжает сокращать инвестиции в ценные бумаги США
Москва продолжает сокращать прежние темпы инвестиций в ценные государственные бумаги США. За декабрь закупки снизились на 1,5 млрд долларов.
Объем вложений в американские облигации достиг 9,97 млрд долларов. На долю долгосрочных бумаг приходится более 4 млрд долларов, краткосрочных – 6 млрд долларов. Сокращение закупок ведется с марта, когда показатель достигал 96 млрд долларов.
Эксперты прогнозируют миру новый кризис. Власти некоторых стран пытаются защитить свою экономику за счет криптовалют, которые начали снова расти в цене, передает «ПолитЭксперт».
Объем вложений в американские облигации достиг 9,97 млрд долларов. На долю долгосрочных бумаг приходится более 4 млрд долларов, краткосрочных – 6 млрд долларов. Сокращение закупок ведется с марта, когда показатель достигал 96 млрд долларов.
Эксперты прогнозируют миру новый кризис. Власти некоторых стран пытаются защитить свою экономику за счет криптовалют, которые начали снова расти в цене, передает «ПолитЭксперт».
Экономика
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 10:07