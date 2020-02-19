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В Челябинской области экипажи Т-72 провели гонки на полигоне, отрабатывая маневры

Состязания на танках Т-72 прошло среди экипажей в Челябинской области. Обязательная тренировочная программа включала в себя маневрирование на больших скоростях и стрельбу. Механики-водители и наводчики отрабатывали навык быстрого принятия решений и понимания друг друга с полуслова.
В Челябинской области экипажи Т-72 провели гонки на полигоне, отрабатывая маневры

Мотострелковый батальон совместно с танковой ротой на полигоне Чебаркуль отрабатывали несколько маневров. Первым этапом проводилось преследование врага, потом осуществлялось выстраивание в боевую линию, а завершалось все рядом залпов по ретировавшемуся конкуренту. Такая боевая позиция – это очень распространенный вид маневрирования, который должно уметь производить каждое танковое подразделение. Согласно стандарту, перестройку из колонны в линию и обратно необходимо произвести за один-два километра движения. Важную роль во время исполнения заданий играл навык взаимопонимания среди экипажей, которыми руководит командующий танковой ротой. Он следит за каждым шагом служащих со стороны и организовывает работу наводчика и механика-водителя.

Учения на полигоне производились с помощью холостых снарядов. Подобные упражнения дают весомый опыт всему экипажу, члены которого должны уметь преодолеть повышенные температуры от работы двигателя, вибрацию и шумовой эффект от выстрелов. Препятствием служили овраги и возвышенности, которые встречались на поле боя. Все это создает максимально точную обстановку реальных боевых действий.

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 10:16

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