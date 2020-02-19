Стали известны основные преимущества 5G-связи для смартфонов





Серия тестов 5G-связи, проводимая с помощью приложения Speedtest специалистами из Qualcomm, показала внушительные результаты. Оказалось, что скорость передачи данных в смартфонах увеличилась на 200%, помимо значительного увеличения количества абонентов: теперь сеть может функционировать без потери качества даже тогда, когда среднее число увеличивается примерно в два раза. Эксперты также отмечали повышенную пиковую производительность 5G-сетей в сравнении с 4G LTE.Все же, главным преимуществом новой технологии называют большую надежность по сравнению с предыдущим поколением. Это станет особенно важным во время крупных мероприятий, когда в одном месте наблюдается многочисленное скопление гаджетов. Более необычными плюсами 5G могут стать улучшение режима автопилота в автомобилях, оптимизация виртуальной и дополненной реальности, а также инновации в сфере медицины. В текущем году большинство производителей оснастят флагманские линейки смартфонов поддержкой 5G.