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Стали известны основные преимущества 5G-связи для смартфонов

Поддержка сетей 5G для смартфонов уже присутствует в КНР, Швейцарии, Южной Корее и многих других странах. В связи с возрастающей популярностью мобильной связи пятого поколения компания Qualcomm решила провести исследование относительно основных преимуществ этой технологии.

Серия тестов 5G-связи, проводимая с помощью приложения Speedtest специалистами из Qualcomm, показала внушительные результаты. Оказалось, что скорость передачи данных в смартфонах увеличилась на 200%, помимо значительного увеличения количества абонентов: теперь сеть может функционировать без потери качества даже тогда, когда среднее число увеличивается примерно в два раза. Эксперты также отмечали повышенную пиковую производительность 5G-сетей в сравнении с 4G LTE.

Все же, главным преимуществом новой технологии называют большую надежность по сравнению с предыдущим поколением. Это станет особенно важным во время крупных мероприятий, когда в одном месте наблюдается многочисленное скопление гаджетов. Более необычными плюсами 5G могут стать улучшение режима автопилота в автомобилях, оптимизация виртуальной и дополненной реальности, а также инновации в сфере медицины. В текущем году большинство производителей оснастят флагманские линейки смартфонов поддержкой 5G.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:40

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