Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма





Лауреат двух премий «Оскар» не скрывает от СМИ и поклонников свою длительную борьбу с пагубной зависимостью. В одном из интервью американским журналистам актер рассказал, что его отец очень страдал от привычки злоупотреблять спиртным и Бен Аффлек, будучи еще ребенком, постоянно наблюдал и перенимал «не лучший образ жизни». Кроме того, кинорежиссер несколько раз делился информацией о своем лечении в реабилитационных центрах. Как утверждает сам продюсер, ему стало «особенно тяжело проявлять самообладание» на пике славы после фильма «Умница Уилл Хантинг».В недавнем признании Бен Аффлек упомянул, что алкоголизм не только помешал ему сыграть роль Бэтмена, но и разрушил его семью. В 2004 году киноактер женился на Дженнифер Гарнер, которая играла с ним в картине «Сорвиголова». Однако, по словам голливудской звезды, именно из-за его пагубной зависимости супруга подала на развод в 2015 году. Бракоразводный процесс закончился лишь спустя три года, так как суд продолжительное время решал вопрос об опеке над общими детьми бывшей пары.В заключение Бен Аффлек признался, что главное в его жизни – воспитание детей, и поблагодарил Дженнифер Гарнер за постоянную заботу о них.