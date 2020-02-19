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Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма

Американский актер и кинорежиссёр Бен Аффлек сообщил, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма. Откровенным признанием он поделился в интервью для издания «The New York Times».

Лауреат двух премий «Оскар» не скрывает от СМИ и поклонников свою длительную борьбу с пагубной зависимостью. В одном из интервью американским журналистам актер рассказал, что его отец очень страдал от привычки злоупотреблять спиртным и Бен Аффлек, будучи еще ребенком, постоянно наблюдал и перенимал «не лучший образ жизни». Кроме того, кинорежиссер несколько раз делился информацией о своем лечении в реабилитационных центрах. Как утверждает сам продюсер, ему стало «особенно тяжело проявлять самообладание» на пике славы после фильма «Умница Уилл Хантинг».

В недавнем признании Бен Аффлек упомянул, что алкоголизм не только помешал ему сыграть роль Бэтмена, но и разрушил его семью. В 2004 году киноактер женился на Дженнифер Гарнер, которая играла с ним в картине «Сорвиголова». Однако, по словам голливудской звезды, именно из-за его пагубной зависимости супруга подала на развод в 2015 году. Бракоразводный процесс закончился лишь спустя три года, так как суд продолжительное время решал вопрос об опеке над общими детьми бывшей пары.

В заключение Бен Аффлек признался, что главное в его жизни – воспитание детей, и поблагодарил Дженнифер Гарнер за постоянную заботу о них.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:42

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