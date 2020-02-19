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Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко еще до эфира раскрыла детали нападения на неё

Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко рассказала, что на нее совершила нападение Анна Левченко. Она также раскрыла все подробности этого инцидента еще до выхода очередного выпуска реалити-шоу в эфир.

Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко еще до эфира раскрыла детали нападения на неё

Всего пару дней назад Алеся Семеренко показала в Сети свои побои. Девушка Сергея Захарьяша жаловалась, что у нее сильные синяки, ссадины и даже перелом руки. По словам Алеси, ее в прямом смысле слова покалечили.

Стоит отметить, что Алеся Семеренко подчеркнула, что побои ей нанесла Анна Левченко, и она уверена, что это произошло, потому что она затаила обиду еще со времен «Яхты любви». Так, Алеся Семеренко говорит, что даже догадывается, из-за чего это все произошло. Видео, где девушка объясняет все произошедшее уже появилось в социальных сетях.


Также Алеся Семеренко отмечает, что репутация Анны Левченко была сильно подпорчена после того, как у нее был интим на третий день знакомства. Ко всему ранее Анна Левченко общалась с помощью переписки с Виталием Еворовским, но он в итоге пришел не к ней, а именно к Алесе Семеренко.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:06

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