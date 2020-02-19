Более 400 самолетов Boeing 737 MAX пройдут проверку из-за ветоши в топливных баках





В служебном циркуляре Boeing, который попал в распоряжение иностранных СМИ, сообщается о "недопустимости" загрязнения топливных баков нескольких самолетов 737 MAX, которые должны в скором времени попасть в руки заказчиков. Недавнее обнаружение ветоши и частей инструментов вынудило фирму провести проверку более 400 авиалайнеров. Стоит отметить, что подобные ревизии не должны привести к задержке возобновления эксплуатации этих ЛА.Полеты, вероятно, возобновятся в середине 2020 года, информирует глава проекта 737 MAX Марк Дженкс. Известно, что рейсы этих пассажирских лайнеров были заморожены с марта 2019 года в США и нескольких странах после двух авиакатастроф. Речь идет о происшествии в октябре 2018 года в Индонезии, когда самолет корпорации Lion Air, а вслед за ним в марте - Ethiopian Air потерпели крушение. Эксперты подозревают, что причиной этого стала некорректная работа одной из систем, вышедшая из строя, несмотря на старания пилотов.