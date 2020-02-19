Певица Валерия вошла в состав жюри нового телешоу «Маска»

Отечественный канал «НТВ» запускает собственную адаптацию шоу «The Masked Singer», первый выпуск которого порадует зрителей 1 марта 2020 года. Формат «Mask Best Singer» был создан в Южной Корее, а его аналоги были успешно воплощены в 23 странах мира. Суть программы заключается в конкурсе из трех раундов, из которых победителем выходит только один учасник. На ход событий могут влиять зрители своими голосами, а также жюри.Певица Валерия порадовала поклонников не только тем, что сообщила о своем участии в «Маске» в качестве эксперта. По словам исполнительницы, в российской версии программы конкурсантами станут знаменитые актеры, вокалисты, ведущие и шоумены, которые будут выступать в маске. Будущий член жури продолжила, что создатели формата поставили перед судьями непростую задачу, поскольку им нужно будет оценивать музыкальный талант участников, не зная «ни имен, ни фамилий, ни профессий, ни возраста».Подписчики Сети активно откликнулись на новую запись Валерии и оставили многочисленные комментарии, в которых упомянули о «нетерпеливом ожидании грядущей премьеры».