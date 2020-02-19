АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.09 USD 63.77
Курс валют на 19.02.2020

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных показал бледное после сведения татуировок лицо

Сын Елены Яковлевой показал фанатам бледное после «виртуального» сведения татуировок лицо. Соответствующие фотографии Денис Шальных разместил в микроблоге Instagram.
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных показал бледное после сведения татуировок лицо

Шальных стал участником эксперимента студентов РГГУ. Будущие телевизионщики показали, как экс-актер может выглядеть без узоров на лице. На представленном снимке сын Яковлевой показан словно простой симпатичный парень. В нем сложно узнать знакомого многим брутального мужчину, покрывшего свою кожу многочисленными рисунками и надписями.
«По концепции проекта часть лица пришлось замазать. Получилось довольно неплохо, хотя мне не хватает мешков под глазами, в которых я бы мог прятать разочарование. Бледновато получилось, но зато я посмотрел, как смотрюсь без тату. Спасибо студентам, было приятно пообщаться! Надеюсь, я не стану бледным пятном рядом с разрисованными лицами», - написал Шальных.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 10:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Из фильмов для взрослых в реалити-шоу: Как Елена Беркова попала в…
Кристина Асмус ответила хейтерам своим обнаженным телом в…
Эксперты назвали крадущие личные данные…
Андрей Разин об отказе Димаша Кудайбергена от участия в "Евровидении 2020" : "Совершенно согласен с мнением самого популярного певца…
Звезда «Дом-2» Яна Шевцова требует от Юли Романовой вернуть…
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
Филипп Киркоров о своем клипе на песню "Романы": "Вчера достигли отметки в 2 000 000…
Ученые: Wi-Fi может являться серьезной угрозой для здоровья…
Медики заявили о пользе картофельного…
Врачи предположили, что болезнь Анастасии Заворотнюк спровоцировал…
В Сеть попали кадры с полетом Ил-76 в сложных…
У звезды «Дом-2» Алёны Рапунцель обвисла недавно сделанная силиконовая…
В России могут запретить слушать музыку без наушников в…
Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена из-за…
Стали известны основные преимущества 5G-связи для…
"С большим юбилеем мой друг": Игорь Николаев поздравил Юрия Антонова с…
Станислав Садальский вспомнил, как подрался на похоронах Анатолия…
В Челябинской области экипажи Т-72 провели гонки на полигоне, отрабатывая…
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных показал бледное после сведения татуировок…
Москва продолжает сокращать инвестиции в ценные бумаги…
Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко еще до эфира раскрыла детали нападения на…
Сын Екатерины Семеновой Иван Батурин попал в реанимацию с…
В молодости ныне погибшая возлюбленная Гогена Солнцева делала от него…
Приступ Дмитрия Диброва в кинотеатре «Октябрь» попал на…
Более 400 самолетов Boeing 737 MAX пройдут проверку из-за ветоши в топливных…
Певица Валерия вошла в состав жюри нового телешоу…
Звезда «Дом-2» Влад Иванов сознался в интимной связи с экс-участницей…
"Роскачество": Бухгалтеры и финансисты чаще всего становятся жертвами…
Просмотреть все новости