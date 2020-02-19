Сын Елены Яковлевой Денис Шальных показал бледное после сведения татуировок лицо

«По концепции проекта часть лица пришлось замазать . Получилось довольно неплохо, хотя мне не хватает мешков под глазами, в которых я бы мог прятать разочарование. Бледновато получилось, но зато я посмотрел, как смотрюсь без тату. Спасибо студентам, было приятно пообщаться! Надеюсь, я не стану бледным пятном рядом с разрисованными лицами», - написал Шальных.





Шальных стал участником эксперимента студентов РГГУ. Будущие телевизионщики показали, как экс-актер может выглядеть без узоров на лице. На представленном снимке сын Яковлевой показан словно простой симпатичный парень. В нем сложно узнать знакомого многим брутального мужчину, покрывшего свою кожу многочисленными рисунками и надписями.